Coronavirus: 853 morti, 23.232 positivi (Di martedì 24 novembre 2020) Alessandro Nunziati Il 24 novembre in Italia si sono registrati 23.232 nuovi positivi, su 188.659 tamponi, accompagnati da 853 decessi: è il dato più alto della seconda ondata. Nell’ultima settimana, inoltre, l’Italia ha registrato 77 decessi per milione di abitanti. Covid: Fonti Chigi, Conte negativo. Tosse per corde vocali In merito alle ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 24 novembre 2020) Alessandro Nunziati Il 24 novembre in Italia si sono registrati 23.232 nuovi, su 188.659 tamponi, accompagnati da 853 decessi: è il dato più alto della seconda ondata. Nell’ultima settimana, inoltre, l’Italia ha registrato 77 decessi per milione di abitanti. Covid: Fonti Chigi, Conte negativo. Tosse per corde vocali In merito alle ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente Impronta Unika.

you_trend : ?? #Coronavirus, 24/11/20 • Attualmente positivi: 798.386 • Deceduti: 51.306 (+853) • Dimessi/Guariti: 605.330 (+20… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 23.232 contagiati e 853 morti nelle ultime 24 ore - cocchi2a : RT @Surfiniae: #Coronavirus, 853 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 23232 con 188mila tamponi. Calano i ricoverati in ospedale: 1… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Coronavirus Italia, 23.232 nuovi contagi e 853 morti, boom decessi -