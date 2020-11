Conegliano-Chieri oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di martedì 24 novembre 2020) Imoco Volley Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la tredicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Conegliano, già matematicamente vincitrice d’inverno, torna in campo con qualche giorno di ritardo per chiudere in bellezza il girone di andata. D’altra parte Cuneo cercherà di guastare la festa alle Pantere e ottenere punti importanti per migliorare l’ottavo posto in classifica. L’appuntamento è per martedì 24 novembre alle ore 18:30. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale ufficiale ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Imoco Volley-Reale Mutua Fenerasarà visibilein tv: eccoe come vedere intv eil match valido per la tredicesima giornata di andata dellaA1, già matematicamente vincitrice d’inverno, torna in campo con qualche giorno di ritardo per chiudere in bellezza il girone di andata. D’altra parte Cuneo cercherà di guastare la festa alle Pantere e ottenere punti importanti per migliorare l’ottavo posto in classifica. L’appuntamento è per martedì 24 novembre alle ore 18:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, ilufficiale ...

ImocoVolley : MARTEDÌ AL PALAVERDE FINISCE IL GIRONE D’ANDATA CON IMOCO CONEGLIANO-REALE MUTUA FENERA CHIERI (ORE 18.30) AL PALAV… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match #Conegliano-#Chieri - Centotorri : #100torri Pallavolo, A1 femminile: tamponi tutti negativi, il Chieri '76 torna in campo martedì 24 novembre a Coneg… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile | #Conegliano-#Chieri: ecco data, orario e come vedere il match della tredicesima giorn… - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile - L'ultima di andata Conegliano-Chieri si giocherà in posticipo il 24 novembre -