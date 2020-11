Come togliere i peli corti dalle gambe? Consigli e rimedi (Di martedì 24 novembre 2020) Parlando di epilazione, capita spesso di non ritrovarsi con la pelle completamente liscia per colpa di peli corti che la ceretta non riesce a strappare. Oppure la pelle sembra essere liscia subito dopo il trattamento, ma dopo solo una manciata di giorni ecco di nuovo la sensazione di pelle ruvida. Questo può accadere per diversi fattori, a partire da una crescita più o meno veloce dei peli e e proseguendo con il fatto che con la ceretta è più facile spezzarli. Ecco quindi che, non avendo eliminato tutti i peli dalla radice, l’effetto finale non risulta troppo lontano da quello di un rasoio o di una crema depilatoria. Rasoio Ma Come eliminare i fastidiosissimi peli corti che la ceretta non riesce a strappare? Un metodo veloce ed indolore è sicuramente il rasoio. ... Leggi su dilei (Di martedì 24 novembre 2020) Parlando di epilazione, capita spesso di non ritrovarsi con la pelle completamente liscia per colpa diche la ceretta non riesce a strappare. Oppure la pelle sembra essere liscia subito dopo il trattamento, ma dopo solo una manciata di giorni ecco di nuovo la sensazione di pelle ruvida. Questo può accadere per diversi fattori, a partire da una crescita più o meno veloce deie e proseguendo con il fatto che con la ceretta è più facile spezzarli. Ecco quindi che, non avendo eliminato tutti idalla radice, l’effetto finale non risulta troppo lontano da quello di un rasoio o di una crema depilatoria. Rasoio Maeliminare i fastidiosissimiche la ceretta non riesce a strappare? Un metodo veloce ed indolore è sicuramente il rasoio. ...

