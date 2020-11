Caro governo, sulla rete unica più regole e meno letterine. Parla Rossi (Di martedì 24 novembre 2020) Il governo ci ricasca ancora una volta con la tentazione delle letterine a società quotate. Era accaduto ai primi di agosto con Tim, ieri è successo di nuovo con Enel. E c’è chi, come Nicola Rossi, economista liberale di lungo corso in forza all’Istituto Bruno Leoni e docente a Tor Vergata, non si stupisce più. Gli antefatti. La partita, nemmeno a dirlo, è sempre quella: la rete unica. Era il 4 agosto scorso quando il board di Tim, chiamato ad accettare l’offerta di 1,8 miliardi formulata da Kkr per il 37% di Fibercop, embrione della si spera futura società della rete (AccessCo), fu fermato da una lettera firmata dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e dal responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, che invitava il consiglio a riaggiornarsi a ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Ilci ricasca ancora una volta con la tentazione dellea società quotate. Era accaduto ai primi di agosto con Tim, ieri è successo di nuovo con Enel. E c’è chi, come Nicola, economista liberale di lungo corso in forza all’Istituto Bruno Leoni e docente a Tor Vergata, non si stupisce più. Gli antefatti. La partita, nema dirlo, è sempre quella: la. Era il 4 agosto scorso quando il board di Tim, chiamato ad accettare l’offerta di 1,8 miliardi formulata da Kkr per il 37% di Fibercop, embrione della si spera futura società della(AccessCo), fu fermato da una lettera firmata dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e dal responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, che invitava il consiglio a riaggiornarsi a ...

di Biagio Maimone Si sta avvicinando il Natale, Caro Presidente Giuseppe Conte, che Lei chiede di vivere in modo spirituale, tralasciando festeggiamenti che possono essere nocivi in quanto generano as ...

Che Natale sarà? La risposta arriverà a breve e sarà contenuta in un nuovo DPCM che sarà reso noto, e valido, dal prossimo 4 dicembre. Insomma, il premier Conte sta studiando, insieme a tutto l'esecut ...

