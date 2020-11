Cancellata l’intervista della Leosini a Varani “Sono sconcertata…” (Di martedì 24 novembre 2020) Franca Leosini ha visto improvvisamente cancellare il suo ‘Storie maledette’. La scelta è stata drastica, ma con un motivo preciso. Direttrice per un giorno di ‘Domenica Con‘, la conduttrice Franca Leosini aveva infatti pensato di far trasmettere una breve parte di una sua intervista storia durante la sua trasmissione d’inchiesta ‘Storie Maledette‘. La messa in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Francaha visto improvvisamente cancellare il suo ‘Storie maledette’. La scelta è stata drastica, ma con un motivo preciso. Direttrice per un giorno di ‘Domenica Con‘, la conduttrice Francaaveva infatti pensato di far trasmettere una breve parte di una sua intervista storia durante la sua trasmissione d’inchiesta ‘Storie Maledette‘. La messa in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zosima16 : Lucia Annibali e l’intervista di Franca Leosini cancellata: «Era un oltraggio alle donne» - annaros70527446 : @RaiUno Cancellata l'intervista della Leosini a Varani 'Sono sconcertata...' C'è gran movimento da ieri in Rai dopo… - annaros70527446 : @ItaliaViva Cancellata l'intervista della Leosini a Varani 'Sono sconcertata...' C'è gran movimento da ieri in Rai… - Italia_Notizie : Lucia Annibali e l’intervista di Franca Leosini cancellata: «Era un oltraggio alle donne» - SmorfiaDigitale : Lucia Annibali e l intervista di Franca Leosini cancellata: Era un oltraggio all... -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellata l’intervista Lucia Annibali e l’intervista di Franca Leosini cancellata: «Era un oltraggio alle donne» Corriere della Sera