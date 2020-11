Call of Duty: Warzone, uno streamer stabilisce un nuovo record con ben 60 uccisioni (Di martedì 24 novembre 2020) Abbiamo un nuovo record mondiale per il maggior numero di uccisioni ottenute da un singolo giocatore in una partita di Call of Duty: Warzone. Lo streamer di Call of Duty e creatore di contenuti Aydan "Aydan" Conrad ha accumulato una mostruosa serie di 60 uccisioni durante il fine settimana in una partita solo-versus-squads di Warzone. Il precedente record mondiale per il maggior numero di uccisioni in una partita di Warzone è stato fissato a 57 kill dallo streamer russo e creatore di contenuti Stikinson circa un paio di mesi fa. Aydan quindi ha impiegato solo due mesi per battere il record. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) Abbiamo unmondiale per il maggior numero diottenute da un singolo giocatore in una partita diof. Lodiofe creatore di contenuti Aydan "Aydan" Conrad ha accumulato una mostruosa serie di 60durante il fine settimana in una partita solo-versus-squads di. Il precedentemondiale per il maggior numero diin una partita diè stato fissato a 57 kill dallorusso e creatore di contenuti Stikinson circa un paio di mesi fa. Aydan quindi ha impiegato solo due mesi per battere il. Leggi altro...

