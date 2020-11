Borussia Dortmund, Moukoko stupisce: “Non posso farci nulla se sono bravo a calcio. Feeling con Reyna? Non parliamo mai perché…” (Di martedì 24 novembre 2020) Gongola il Borussia Dortmund che oltre ad aver azzeccato l'acquisto di Erling Haaland nella passata stagione, sta ammirando alcuni giovanissimi talenti crescere in maniera esponenziale. Tra questi Giovanni Reina e il 16enne Youssoufa Moukoko. Proprio quest'ultimo ha parlato ai microfoni di Goal e DAZN del suo exploit delle ultime settimane che lo ha portato ad essere il più piccolo calciatore a debuttare in Bundesliga.Moukoko: calcio e compagnicaption id="attachment 1055429" align="alignnone" width="594" Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko (getty images)/caption"Non posso farci nulla se sono bravo a giocare a calcio", ha detto Moukoko ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Gongola ilche oltre ad aver azzeccato l'acquisto di Erling Haaland nella passata stagione, sta ammirando alcuni giovanissimi talenti crescere in maniera esponenziale. Tra questi Giovanni Reina e il 16enne Youssoufa. Proprio quest'ultimo ha parlato ai microfoni di Goal e DAZN del suo exploit delle ultime settimane che lo ha portato ad essere il più piccolo calciatore a debuttare in Bundesliga.e compagnicaption id="attachment 1055429" align="alignnone" width="594"Youssoufa(getty images)/caption"Nonsea giocare a", ha detto...

OptaPaolo : 5 - Henrikh #Mkhitaryan ha segnato 5 gol nelle sue prime 8 presenze stagionali in Serie A: superando il suo precede… - ItaSportPress : Borussia Dortmund, Moukoko stupisce: 'Non posso farci nulla se sono bravo a calcio. Feeling con Reyna? Non parliamo… - PRGMRG : @Szobosalv In realtà la ricordo sta cosa, il Napoli lo chiese l'anno in cui andó al Borussia, solo che il Real lo d… - infoitsport : Il Barça paga ancora per Dembele: versati 5 milioni al Borussia Dortmund per bonus raggiunti - issei061111 : RT @passione_inter: TMW - Il Borussia Dortmund torna alla carica per Eriksen: la formula e i dettagli dell'affare - -