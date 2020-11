Blutec, proroga di un anno della cassa integrazione per gli ex operai Fiat di Termini Imerese (Di martedì 24 novembre 2020) PALERMO – I lavoratori della Blutec di Termini Imerese avranno prorogata la Cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 17 ottobre del 2021. Ne dà notizia l’assessore al Lavoro della Regione Siciliana, Antonio Scavone, che informa sugli esiti di una riunione convocata in videoconferenza e a cui hanno partecipato il neo direttore del dipartimento Lavoro, Gaetano Sciacca, i commissari dell’azienda, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, il direttore delle Risorse umane della stessa, Fabio Patanè, e i rappresentanti sindacali Antonio Nobile (Fim Cisl), Roberto Mastrosimone (Fiom Cgil), Vincenzo Comella (Uilm Uil), Angelo Mazzeo (Ugl Metalmeccanici) e Antonino Guttadauro per le Rsu. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) PALERMO – I lavoratori della Blutec di Termini Imerese avranno prorogata la Cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 17 ottobre del 2021. Ne dà notizia l’assessore al Lavoro della Regione Siciliana, Antonio Scavone, che informa sugli esiti di una riunione convocata in videoconferenza e a cui hanno partecipato il neo direttore del dipartimento Lavoro, Gaetano Sciacca, i commissari dell’azienda, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, il direttore delle Risorse umane della stessa, Fabio Patanè, e i rappresentanti sindacali Antonio Nobile (Fim Cisl), Roberto Mastrosimone (Fiom Cgil), Vincenzo Comella (Uilm Uil), Angelo Mazzeo (Ugl Metalmeccanici) e Antonino Guttadauro per le Rsu.

