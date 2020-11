Atletico Madrid, Simeone: «Siamo esperti, ma nessuno ci aspetta in Champions» (Di martedì 24 novembre 2020) Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. «I miei giocatori hanno molta esperienza in questa competizione, sappiamo che questo torneo non ti aspetta. La partita è molto importante, contro un avversario ben disposto tatticamente e che gioca bene in contropiede. Dovremo prestare attenzione e cercare di creare pericoli. Abbiamo fatto bene a Mosca, non Siamo riusciti a vincere e domani sarà dura. Non ci regaleranno niente. Penso partita per partita. Nella vita e nel ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020), allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match diLeague contro la Lokomotiv Mosca Diego, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match diLeague contro la Lokomotiv Mosca. «I miei giocatori hanno molta esperienza in questa competizione, sappiamo che questo torneo non ti. La partita è molto importante, contro un avversario ben disposto tatticamente e che gioca bene in contropiede. Dovremo prestare attenzione e cercare di creare pericoli. Abbiamo fatto bene a Mosca, nonriusciti a vincere e domani sarà dura. Non ci regaleranno niente. Penso partita per partita. Nella vita e nel ...

