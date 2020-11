Arabia Saudita: stop alla pena capitale per i minori (Di martedì 24 novembre 2020) L’Arabia Saudita ha detto che porrà fine alla pena capitale per i minori. Gli attivisti non sono così convinti che questa promessa sarà mantenuta. Infatti, più di 10 prigionieri potrebbero essere giustiziati in qualsiasi momento. Il problema deriva da una legge del 2018. Questa affermava che i minori possono essere incarcerati per massimo 10 anni, Leggi su periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) L’ha detto che porrà fineper i. Gli attivisti non sono così convinti che questa promessa sarà mantenuta. Infatti, più di 10 prigionieri potrebbero essere giustiziati in qualsiasi momento. Il problema deriva da una legge del 2018. Questa affermava che ipossono essere incarcerati per massimo 10 anni,

amnestyitalia : #Yemen, la situazione umanitaria peggiora ma l'export di armi verso l'Arabia Saudita aumenta: le armi fornite dai P… - amnestyitalia : Mentre in Arabia Saudita si tiene il #G20, 5 donne saudite sono imprigionate solo per aver lottato per i diritti de… - amnestyitalia : L’export di armi verso l’Arabia Saudita dai Paesi del #G20 ha superato di tre volte il valore degli aiuti alla popo… - MaxMiglietta2 : @notsobutchbitch @_alex91_ @BohEuroIT @antoniorunci Tu ci sei stata? Tu hai vissuto in Arabia Saudita? Negli Emirat… - Motorsport_IT : #FormulaE: l'Arabia Saudita ospiterà la prima gara in notturna.???? -