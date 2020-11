Anthony Mackie protagonista e produttore di The Ogun (Di martedì 24 novembre 2020) L'attore Anthony Mackie, terminate le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier, sarà la star e il produttore del film action The Ogun. Anthony Mackie collaborerà nuovamente con Netflix come protagonista e produttore di The Ogun, un nuovo thriller prodotto da Jason Michael Berman. Per ora la produzione non ha ancora annunciato a chi verrà affidata la regia, mentre la sceneggiatura è firmata dall'ex stuntman Madison Turner. The Ogun racconta la storia di Xavier Rhodes, parte affidata ad Anthony Mackie, che porta la figlia adolescente in Nigeria per trovare una cura a una rara malattia genetica che è stata ereditata dal padre. Quando sua figlia viene rapita, Rhodes si addentra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) L'attore, terminate le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier, sarà la star e ildel film action Thecollaborerà nuovamente con Netflix comedi The, un nuovo thriller prodotto da Jason Michael Berman. Per ora la produzione non ha ancora annunciato a chi verrà affidata la regia, mentre la sceneggiatura è firmata dall'ex stuntman Madison Turner. Theracconta la storia di Xavier Rhodes, parte affidata ad, che porta la figlia adolescente in Nigeria per trovare una cura a una rara malattia genetica che è stata ereditata dal padre. Quando sua figlia viene rapita, Rhodes si addentra ...

Anthony Mackie sarà protagonista e produttore di The Ogun, il nuovo action thriller Netflix sceneggiato dalla ex stuntman Madison Turner.

