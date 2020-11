2001: Odissea nello spazio diventa realtà, un monolite appare nel deserto dello Utah (Di martedì 24 novembre 2020) Un misterioso monolite, simile a quello visto nel film 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick è apparso nel deserto dello Utah: ecco alcune ipotesi sulle sue origini. Un misterioso monolite, simile a quello visto in 2001: Odissea nello spazio, è apparso nel deserto dello Utah. Stando a CNN, la scoperta è stata fatta dal Dipartimento della Sicurezza Pubblica dello Utah, che stava sorvegliando in elicottero un'area non meglio precisata per aiutare i colleghi della preservazione della fauna a contare i bighorn (un tipo di pecora) presenti nella regione. Il pilota dell'elicottero, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) Un misterioso, simile a quello visto nel filmdi Stanley Kubrick è apparso nel: ecco alcune ipotesi sulle sue origini. Un misterioso, simile a quello visto in, è apparso nel. Stando a CNN, la scoperta è stata fatta dal Dipartimento della Sicurezza Pubblica, che stava sorvegliando in elicottero un'area non meglio precisata per aiutare i colleghi della preservazione della fauna a contare i bighorn (un tipo di pecora) presenti nella regione. Il pilota dell'elicottero, ...

