WestExec | la fucina di fedelissimi di Biden Nomi e legami

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti ha scelto il suo segretario di Stato: a guidare la diplomazia a stelle e strisce sarà Tony Blinken, già numero due di Foggy Bottom durante la seconda amministrazione di Barack Obama. Dopo quell’esperienza Blinken ha fondato una società di consulenza strategica, laAdvisors. Nella pagina a lui dedicata sul sito aziendale, accanto al suo nome, c’è un asterisco: “Tony is currently on a leave of absence from”. LA SOCIA DI BLINKEN A guidareè rimasta dunque Michèle Flournoy, l’altro fondatore e managing partner, che dopo aver fondato nel 2007 il think tank Center for a New American Security è stata sottosegretario al Pentagono nella prima amministrazione Obama. Ma a Washington c’è chi già scommette che a breve comparirà un asterisco anche accanto al suo nome. Come scrivevamo ...