Vasco celebra i 40 anni di ‘Colpa d’Alfredo’ con un corto e il cofanetto

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Sembra sempre giovane come il suo autore, eppure quest'anno 'Colpa d'Alfredo' fa 40 anni. Lo storico terzo disco di Vasco Rossi, che segnò una svolta rock nella sua carriera, verrà celebrato da Sony con una speciale edizione da collezione della serie R> PLAY, dedicata proprio ai 40esimi anniversari e inaugurata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album '…ma cosa vuoi che sia una canzone…', seguita nel settembre 2019 da 'Non siamo mica gli Americani!'. 'Colpa d'Alfredo R>PLAY Edition 40th' uscirà venerdì 27 novembre (già disponibile qui) con l'inedita copertina che riporta la foto come la voleva allora Vasco: sul fronte il suo primo piano con l'occhio nero e il volto tumefatto, truccato come se fosse stato pestato.