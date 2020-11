Un anno fa il Napoli aveva due punti in più in classifica (Di lunedì 23 novembre 2020) C’era ancora Callejon, si discuteva sul ruolo di Lozano e della centralità di Insigne nel progetto tecnico, si cercava l’alternanza giusta tra Mertens e Milik. L’ambiente era piuttosto diviso nel giudicare l’allenatore, probabilmente troppo. Ma soprattutto a questo punto del campionato, un anno fa, il Napoli aveva due punti in più classifica. Era quarto e non sesto. L’ottava giornata cadeva nel weekend 19-20 ottobre, poche settimane prima del famoso ammutinamento dopo il pareggio interno col Salisburgo, che ha segnato il punto di svolta nella passata stagione. La squadra, allenata da Carlo Ancelotti, aveva totalizzato 16 punti. In termini di reti fatte e subite, i numeri sono praticamente gli stessi: il Napoli dell’anno scorso ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) C’era ancora Callejon, si discuteva sul ruolo di Lozano e della centralità di Insigne nel progetto tecnico, si cercava l’alternanza giusta tra Mertens e Milik. L’ambiente era piuttosto diviso nel giudicare l’allenatore, probabilmente troppo. Ma soprattutto a questo punto del campionato, unfa, ilduein più. Era quarto e non sesto. L’ottava giornata cadeva nel weekend 19-20 ottobre, poche settimane prima del famoso ammutinamento dopo il pareggio interno col Salisburgo, che ha segnato il punto di svolta nella passata stagione. La squadra, allenata da Carlo Ancelotti,totalizzato 16. In termini di reti fatte e subite, i numeri sono praticamente gli stessi: ildell’scorso ha ...

