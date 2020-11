HardRacquet : Ranking ATP inicio 2020: 1. @RafaelNadal ???? 2. @DjokerNole ???? 3. @rogerfederer ???? 4. @ThiemDomi ???? 5.… - OA_Sport : #Tennis, ATP Finals 2021: approvato l’atto costitutivo e lo Statuto del Comitato di Torino #ATPFinals2021… - Simon_Forever : visto che ha anche fatto RT di un tweet che mi era piaciuto molto e che ha dato spunto al mio pezzo, ecco il mio pe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, approvato l'atto costitutivo e lo Statuto del Comitato per le Atp Finals - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, approvato l'atto costitutivo e lo Statuto del Comitato per le Atp Finals -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

la Repubblica

Anche se non sembra poi dispiacergli così tanto. L’ultima conferenza stampa post-partita del circuito ATP si chiude con una riflessione sul 2020 del grande tennis. Un anno assurdo, in cui, per via ...Emendamenti concordati la scorsa settimana durante la seduta di 1^ Commissione e recepiti dalla delibera precisano la natura pro tempore dell'incarico cosi' come recita il secondo capoverso dell'artic ...