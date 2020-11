Spray nasale anti-Covid con anticorpi di polli e galline: l’esperimento (Di lunedì 23 novembre 2020) . La ricerca è portata avanti da scienziati australiani Gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando le più disparate soluzioni per mettere la parola fine all’emergenza Covid, anche le più impensabili. In Australia, i ricercatori stanno sperimentando uno Spray che conterrà anticorpi di polli e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) . La ricerca è portata avda scienziati australiani Gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando le più disparate soluzioni per mettere la parola fine all’emergenza, anche le più impensabili. In Australia, i ricercatori stanno sperimentando unoche conterràcorpi die L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

presasocial : Uno spray nasale per bloccare il virus - massimovizzotto : RT @newyorker01: Covid, «uno spray nasale combatte il virus»: la sperimentazione australiana. Questo è veramente troppo! Mi alzo e me ne v… - AMAS66086910 : @newyorker01 Nipotini di 3 anni, vaccino antinfluenzale settimana scorsa con spray nasale. Qui in Italia. Tutto si… - atimo13 : @newyorker01 @GiuliaFiorent13 Veramente me ne ha parlato un otorino una mesata fa...di uno spray nasale antivirale… - Notiziedi_it : Uno spray nasale ci salverà dal coronavirus? -