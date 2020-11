Spara per strada alla polizia: ucciso l'aggressore. Ferito un agente (Di lunedì 23 novembre 2020) Un uomo ha Sparato dei colpi di arma da fuoco per strada ieri sera a Meckenheim, vicino Bonn, in Germania. La polizia è intervenuta con ampie forze per fermarlo, e in uno scambio di spari l'aggressore ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Un uomo hato dei colpi di arma da fuoco perieri sera a Meckenheim, vicino Bonn, in Germania. Laè intervenuta con ampie forze per fermarlo, e in uno scambio di spari l'...

Un uomo ha sparato dei colpi di arma da fuoco per strada ieri sera a Meckenheim, vicino Bonn, in Germania. La polizia è intervenuta con ampie forze per fermarlo, e in uno scambio di spari l'aggressore ...

Racket e spari nella “piazza” dei Mazzarella: tre arresti tra Ponticelli e il Mercato

Sparatoria del clan De Luca Bossa-Minichini-Rinaldi per conquistare la piazza di spaccio del clan Mazzarella, svolta nelle indagini dopo due anni e i carabinieri arrestano tre esponenti di entrambe le ...

