GiULiA giornaliste ha aderito al manifesto e alla campagna promosse da Radio1 Rai e dalla sua direttrice Simona Sala (collega iscritta alla nostra associazione), insieme alla Rappresentanza della ...

Esiste, infatti, una violenza agita dalle donne sui propri compagni di vita o ex ... Di queste tragedie, di questo dolore invece si deve avere rispetto, senza strumentalizzarle a fini politici, come ...

"Senza donne non se ne parla": Radio1 Rai contro i "manel"

GiULiA aderisce alla campagna promossa dalla direttrice di Radio1 Rai, Simona Sala (collega iscritta a GiULiA), per garantire alle donne il diritto di esserci, il diritto di rappresentare la realtà.

GiULiA aderisce alla campagna promossa dalla direttrice di Radio1 Rai, Simona Sala (collega iscritta a GiULiA), per garantire alle donne il diritto di esserci, il diritto di rappresentare la realtà.