Roma, Dzeko finalmente negativo al tampone. Smalling torna ad allenarsi (Di lunedì 23 novembre 2020) Edin Dzeko negativo al tampone, l’annuncio su Twitter: “finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma”. Anche Chris Smalling porta buone notizie a Fonseca, il difensore ha recuperato dall’intossicazione alimentare e oggi si allenerà col gruppo. finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma pic.twitter.com/cgIRNgmSRY — Edin Džeko (@EdDzeko) November 23, 2020 Foto: Twitter As Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Edinal, l’annuncio su Twitter: “! Ora non vedo l’ora dire ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje”. Anche Chrisporta buone notizie a Fonseca, il difensore ha recuperato dall’intossicazione alimentare e oggi si allenerà col gruppo.! Ora non vedo l’ora dire ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Dajepic.twitter.com/cgIRNgmSRY — Edin Džeko (@Ed) November 23, 2020 Foto: Twitter AsL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #ASRoma | Buone notizie per #Dzeko: è negativo - OfficialASRoma : ?? L'intervento di Amra Dzeko alla presentazione della campagna contro la violenza sulle donne #AmamieBasta ??… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? Buone notizie per la #Roma, #Dzeko è risultato negativo al #COVID19 #LBDV #LeBombeDiVlad - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ???? Buone notizie per la #Roma, #Dzeko è risultato negativo al #COVID19 #LBDV #LeBombeDiVlad - RaiSport : ?? La #Roma recupera #Dzeko e #Smalling #Tampone negativo per il bosniaco che tornerà a disposizione per la sfida d… -