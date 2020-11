Più smartphone Huawei che misurano la temperatura, l’ultimo brevetto (Di lunedì 23 novembre 2020) Con tutti i nuovi smartphone Huawei ci sarà ben presto la possibilità di misurare la temperatura corporea. La pubblicazione dell’ultimo brevetto del produttore che include una tecnologia adibita allo specifico scopo ci fa pensare a questa possibilità. Siamo ancora in piena pandemia Covid-19 e la funzione risulterebbe più che utile, considerando che ogni telefono di ultima generazione è un inseparabile compagno di vita nelle nostre giornate e per questo motivo, sempre a portata di mano. A dire la verità Huawei ha depositato una richiesta di brevetto per una sua tecnologia proprietaria di misurazione della temperatura lo scorso 31 marzo. Solo lo scorso 17 novembre, tuttavia, tutta la relativa documentazione è stata pubblicata e resa nota. Nella ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Con tutti i nuovici sarà ben presto la possibilità di misurare lacorporea. La pubblicazione deldel produttore che include una tecnologia adibita allo specifico scopo ci fa pensare a questa possibilità. Siamo ancora in piena pandemia Covid-19 e la funzione risulterebbe più che utile, considerando che ogni telefono di ultima generazione è un inseparabile compagno di vita nelle nostre giornate e per questo motivo, sempre a portata di mano. A dire la veritàha depositato una richiesta diper una sua tecnologia proprietaria di misurazione dellalo scorso 31 marzo. Solo lo scorso 17 novembre, tuttavia, tutta la relativa documentazione è stata pubblicata e resa nota. Nella ...

