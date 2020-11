Paolo Brosio non si dà pace per l’eliminazione che l’ha portato a lasciare il reality

Leggi su aciclico

(Di lunedì 23 novembre 2020) Mi spiace molto essere uscito dal Gf Vip». dopo appena una decina di giorni dal suo ingresso. «Avevo il ventuno per cento di gradimento iniziale, partivo da una notorietà consolidata rispetto agli altri concorrenti, però oggettivamente sono rimasto nella Casa troppo poco, il pubblico non ha fatto in tempo ad affezionarsi ».è finito al televoto per aver riferito nella Casa, appena entrato, informazioni del mondo esterno, che lui per regolamento non avrebbe dovuto riportare ai coinquilini., che cosa ha detto? «Che il programma sarebbe stato prolungato fino a febbraio, ma non pensavo fosse una rivelazione, anche durante la scorsa edizione del Gf Vip, quella andata in onda durante il primo lockdown, ilfu prolungato». Non ha detto solo quello. «Be’, ho parlato di Bettarini, che sarebbe entrato, ma non è andato come ...