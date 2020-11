Ordinano la PlayStation 5, ma nel pacco c’è cibo per gatti: “Amazon ci ha fregati” (Di lunedì 23 novembre 2020) Troppi gli ordini della PlayStation 5: Amazon finisce le scorte in magazzino, e i clienti ricevono a casa di tutto tranne che la console. “Amazon ci ha fregati”, si legge sul web. La neonata console di casa Sony è andata a ruba sia nei negozi fisici che nei negozi online. Numerosissimi sono stati i preordini, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Troppi gli ordini della5: Amazon finisce le scorte in magazzino, e i clienti ricevono a casa di tutto tranne che la console.ci ha, si legge sul web. La neonata console di casa Sony è andata a ruba sia nei negozi fisici che nei negozi online. Numerosissimi sono stati i preordini, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Ordinano la PlayStation 5 ma appena arriva il corriere a casa restano di stucco. Davvero una brutta sorpresa -… - HarmonyHalliwel : RT @leggoit: Ordinano la #playstation 5 su #amazon, ricevono una friggitrice e cibo per gatti: aperta un'inchiesta - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ordinano la #playstation 5 su #amazon, ricevono una friggitrice e cibo per gatti: aperta un'inchiesta - leggoit : Ordinano la #playstation 5 su #amazon, ricevono una friggitrice e cibo per gatti: aperta un'inchiesta -