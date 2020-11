“Non ha bisogno…”. Rosalinda Celentano, lacrime in diretta. Non se l’aspettava, una commozione sincera (Di lunedì 23 novembre 2020) Ballando con le stelle l’ha fatta conoscere al grande pubblico sotto un’altra veste, lontana dal personaggio riservato e spesso schivo visto negli anni.Rosalinda Celentano si è messa in gioco al cento per cento e nell’ultima puntata non ha negato di aver trovato in questa esperienza un punto di ripartenza: “Io sono un’anima tormentata e va bene se questo poi porta a delle rinascite, a volare”. “Fino a tre mesi fa ero un blocco di marmo. Per uscire dal blocco bisogna avere la consapevolezza che parte tutto da noi. Si può andare avanti, rimanere ferme o andare indietro. Andare indietro vuol dire morire”. L’esperienza nel talent di Milly Carlucci ha saputo risvegliare in lei la voglia di vivere, la stessa che pochi mesi fa aveva perso: “Ho sempre temuto molto la vita. Esiste il mal di vivere. C’è stata una parentesi durata un anno in cui mi sentivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Ballando con le stelle l’ha fatta conoscere al grande pubblico sotto un’altra veste, lontana dal personaggio riservato e spesso schivo visto negli anni.si è messa in gioco al cento per cento e nell’ultima puntata non ha negato di aver trovato in questa esperienza un punto di ripartenza: “Io sono un’anima tormentata e va bene se questo poi porta a delle rinascite, a volare”. “Fino a tre mesi fa ero un blocco di marmo. Per uscire dal blocco bisogna avere la consapevolezza che parte tutto da noi. Si può andare avanti, rimanere ferme o andare indietro. Andare indietro vuol dire morire”. L’esperienza nel talent di Milly Carlucci ha saputo risvegliare in lei la voglia di vivere, la stessa che pochi mesi fa aveva perso: “Ho sempre temuto molto la vita. Esiste il mal di vivere. C’è stata una parentesi durata un anno in cui mi sentivo ...

