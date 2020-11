Mutu-Mourinho | il retroscena sul finto infortunio

(Di lunedì 23 novembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - Un talento immenso da 103 gol in Serie A, 248 in carriera tra club e nazionale, quattro volte calciatore rumeno dell'anno e Guerin d'oro 2007: Adrianè stato uno dei ...

Tuttosport

Il quotidiano spagnolo As ne ripercorre le tappe. Mutu e il "conflitto" con Mourinho "Sono in conflitto con Mourinho, che mi ha proibito di andare in nazionale e ha detto che sono infortunato. Non è ...