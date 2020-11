Mark Ruffalo e Catherine Keener nel cast di The Adam Project (Di martedì 24 novembre 2020) I nuovi arrivi nel cast di The Adam Project, il nuovo film sci-fi con star Ryan Reynolds, sono Mark Ruffalo e Catherine Keener. Mark Ruffalo affiancherà Ryan Reynolds nel film The Adam Project e nel cast del progetto, di cui sono iniziate le riprese a Vancouver, ci sarà anche Catherine Keener. I nuovi arrivi vanno quindi a completare un gruppo di interpreti già stellare che porterà in vita il progetto che viene descritto come un'avventura sci-fi. The Adam Project racconterà la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere l'aiuto di se stesso quando aveva tredici anni, parte ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) I nuovi arrivi neldi The, il nuovo film sci-fi con star Ryan Reynolds, sonoaffiancherà Ryan Reynolds nel film Thee neldel progetto, di cui sono iniziate le riprese a Vancouver, ci sarà anche. I nuovi arrivi vanno quindi a completare un gruppo di interpreti già stellare che porterà in vita il progetto che viene descritto come un'avventura sci-fi. Theracconterà la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere l'aiuto di se stesso quando aveva tredici anni, parte ...

