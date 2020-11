Maggio fiorentino, il sovrintendente Pereira: "Senza pubblico impossibile riaprire" (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli eventi in streaming non possono bastare. "Economicamente impossibile gestire un teatro per 100 o 200 persone". Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli eventi in streaming non possono bastare. "Economicamentegestire un teatro per 100 o 200 persone".

Gli eventi in streaming non possono bastare. "Economicamente impossibile gestire un teatro per 100 o 200 persone". Il sovrintendente del Maggio musicale fiorentino Alexander Pereira torna alla carica ...

Pereira, senza pubblico impossibile riaprire Teatro del Maggio

FIRENZE, 23 NOV - "Quando il ministero ha dato la possibilità di riaprire, il Teatro del Maggio ha cercato di fare del suo meglio, ma se in futuro non ci sarà la possibilità di accogliere di nuovo il ...

