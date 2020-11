Luna Scognamiglio è una delle allieve de Il Collegio 5, ma ve la ricordate ad “Avanti un altro”? Ecco cosa faceva (Di lunedì 23 novembre 2020) L’edizione di quest’anno del reality Il Collegio, giunta alla sua quinta edizione, ci sta facendo conoscere un bel gruppo variopinto di ragazzi e ragazze, che sperano di entrare a far parte del mondo dello spettacolo tra tv e social. Tra di essi troviamo sicuramente Luna Scognamiglio, una giovane ragazzina che ha già partecipato ad un programma televisivo. La bella 17enne, infatti, un bel po’ di mesi fa, quando ancora non era diventata popolare, ha partecipato al programma, condotto da Paolo Bonolis, “Avanti un altro”. Insomma pare che stare davanti le telecamere è qualcosa che attrae la giovane collegiale. Foto: Instagram/Il Collegio Era il 10 febbraio 2020, quanto ha partecipato al programma di Bonolis e in quell’occasione, Luna ha affiancato il ... Leggi su virali.video (Di lunedì 23 novembre 2020) L’edizione di quest’anno del reality Il, giunta alla sua quinta edizione, ci sta facendo conoscere un bel gruppo variopinto di ragazzi e ragazze, che sperano di entrare a far parte del mondo dello spettacolo tra tv e social. Tra di essi troviamo sicuramente, una giovane ragazzina che ha già partecipato ad un programma televisivo. La bella 17enne, infatti, un bel po’ di mesi fa, quando ancora non era diventata popolare, ha partecipato al programma, condotto da Paolo Bonolis,un. Insomma pare che stare davanti le telecamere è qualche attrae la giovane collegiale. Foto: Instagram/IlEra il 10 febbraio 2020, quanto ha partecipato al programma di Bonolis e in quell’occasione,ha affiancato il ...

