Lucy Hale commenta la produzione di un reboot di Pretty Little Liars

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 23 novembre 2020)è nota al pubblico principalmente per aver interpretato Aria Montgomery nella. La serie, andata in onda sul canale ABC Family (rinominato Freeform dal 2016) dal 2010 al 2017, è stato uno dei maggior successi tra il pubblico adolescenziale per il canale via cavo. Il cast principale era composto, oltra alla L'articolo