LIVE – Salernitana-Cremonese 1-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 23 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 23 novembre Salernitana e Cremonese scenderanno in campo in occasione del posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie B. Un’occasione per entrambe per dare una svolta alla rispettiva stagione. La Salernitana è quinta e reduce dal ko contro la Spal mentre la Cremonese è l’attuale fanalino di coda con appena tre punti fin qui collezionati. AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Cremonese 1-1 (1? Valzania, 28? Djuric) LE FORMAZIONI UFFICIALI 38? – E’ ancora la Cremonese che comunque fa la partita, primo tempo di personalità degli ospiti 33? – Cremonese ancora ad un passo da gol! Colpo di testa di Terranova, Belec interviene in modo maldestro ma recupera il pallone sulla linea! Proteste degli ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 23 novembrescenderanno in campo in occasione del posticipo dell’ottava giornata del campionato diB. Un’occasione per entrambe per dare una svolta alla rispettiva stagione. Laè quinta e reduce dal ko contro la Spal mentre laè l’attuale fanalino di coda con appena tre punti fin qui collezionati. AGGIORNA LA1-1 (1? Valzania, 28? Djuric) LE FORMAZIONI UFFICIALI 38? – E’ ancora lache comunque fa la partita, primo tempo di personalità degli ospiti 33? –ancora ad un passo da gol! Colpo di testa di Terranova, Belec interviene in modo maldestro ma recupera il pallone sulla linea! Proteste degli ...

