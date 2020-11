Let's Sing 2021- recensione (Di lunedì 23 novembre 2020) Il canto è un libro aperto: con una canzone allegra il viso si distende, gli angoli della bocca si allargano in un sorriso spontaneo e il corpo ondeggia freneticamente. Con una canzone triste, invece, le palpebre si chiudono, l'anima cerca rifugio tra quelle note e un nodo claustrofobico stringe la gola senza alcuna pietà. Il canto può essere un nascondiglio segreto in cui potersi spogliare della propria corazza, e urlare a squarciagola incuranti delle innumerevoli stonature. Non esiste alcun controllo, anzi, quei brani toccano inevitabilmente le corde dell'anima, le svegliano dal loro torpore e le scuotono con dolcezza e violenza al tempo stesso. Una scarica di adrenalina simile era già oggetto di desiderio dai tempi di VanBasco Karaoke, o dal Canta Tu degli anni 2000, ma potremmo fare molti esempi ancor più datati. Potersi mettere alla prova su una base strumentale era strano: dopo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Il canto è un libro aperto: con una canzone allegra il viso si distende, gli angoli della bocca si allargano in un sorriso spontaneo e il corpo ondeggia freneticamente. Con una canzone triste, invece, le palpebre si chiudono, l'anima cerca rifugio tra quelle note e un nodo claustrofobico stringe la gola senza alcuna pietà. Il canto può essere un nascondiglio segreto in cui potersi spogliare della propria corazza, e urlare a squarciagola incuranti delle innumerevoli stonature. Non esiste alcun controllo, anzi, quei brani toccano inevitabilmente le corde dell'anima, le svegliano dal loro torpore e le scuotono con dolcezza e violenza al tempo stesso. Una scarica di adrenalina simile era già oggetto di desiderio dai tempi di VanBasco Karaoke, o dal Canta Tu degli anni 2000, ma potremmo fare molti esempi ancor più datati. Potersi mettere alla prova su una base strumentale era strano: dopo ...

Let's Sing 2021, nuovo capitolo della serie, esordisce con trenta successi internazionali e con modalità inedite.

