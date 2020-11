I sintomatici sono più contagiosi nei primi cinque giorni. E dopo il nono non infettano più (Di lunedì 23 novembre 2020) I pazienti sono molto più contagiosi nei primi cinque giorni di sintomi , mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il nono . Lo afferma uno studio britannico pubblicato su Lancet Microbe, ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) I pazientimolto piùneidi sintomi , mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il. Lo afferma uno studio britannico pubblicato su Lancet Microbe, ...

I sardi si ammalerebbero meno di coronavirus: questo perché la Sardegna sembrerebbe avere uno scudo naturale contro il Coronavirus, ossia un assetto genetico che risulta protettivo ...

Covid, i sintomatici sono più contagiosi nei primi cinque giorni. E dopo il nono non infettano più

I pazienti Covid-19 sono molto più contagiosi nei primi cinque giorni di sintomi, mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il nono. Lo afferma uno studio britannico pubblicato ...

I sardi si ammalerebbero meno di coronavirus: questo perché la Sardegna sembrerebbe avere uno scudo naturale contro il Coronavirus, ossia un assetto genetico che risulta protettivo.