I giocatori del Napoli non hanno gradito le accuse di Gattuso | faccia a faccia nello spogliatoio

Quasi un anno dopo l'ormai celebre ammutinamento che seguì al pareggio interno col Salisburgo in Champions League, lo spogliatoio del Napoli ha vissuto un'altra serata movimentata. È accaduto ieri sera, al termine di Napoli-Milan, dopo la vittoria di Ibrahimovic e compagni per 3-1. In realtà, non è corretto dire che è accaduto dopo la dopo la sconfitta. Il confronto, dai toni determinati, è avvenuto dopo le dichiarazioni in tv di Gattuso che è andato a Sky ufficialmente ad assumersi la responsabilità della sconfitta, in realtà a fare un elenco di accuse, qualcuno per edulcorare le chiamerebbe osservazioni, nei confronti dei giocatori. L'allenatore ha parlato di maestrini, ha detto che a lui piace vedere giocare col coltello tra i denti, è tornato a fare riferimento a scontri verbali ...

«Sbagliamo come sbagli tu, non puoi dire che non ci impegniamo». Un anno dopo l'ammutinamento, torna il clima pesante ...

LA LUNGA ATTESA Il San Giorgio prova a mettersi alle spalle la tempesta-Covid.

LA LUNGA ATTESAIl San Giorgio prova a mettersi alle spalle la tempesta-Covid. Oggi i 18 ancora positivi una settimana fa (13 giocatori e 5 membri dello staff tecnico e dirigenziale) si sottoporranno..

LA LUNGA ATTESAIl San Giorgio prova a mettersi alle spalle la tempesta-Covid. Oggi i 18 ancora positivi una settimana fa (13 giocatori e 5 membri dello staff tecnico e dirigenziale) si sottoporranno..