I dirigenti dell’ong di Zaki a processo | ma in aula c’è solo il direttore

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Era stata fissata per stamattina, presso la Procura suprema per la sicurezza nazionale del Cairo, l’udienza per la convalida della detenzione cautelare dei tre dirigenti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), ma secondo l’ong solo il direttore generale Gasser Abdel Razek sarebbe stato presente in aula per essere ascoltato, in presenza dei suoi avvocati. Come riferisce l’Eipr sui propri profili social, risultano assenti il direttore amministrativo Mohamed Basheer e Karim Ennarah, il responsabile della sezione Criminalità e giustizia dell’organizzazione.