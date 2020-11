Hong Kong | Wong si dichiarerà colpevole

Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - MediasetTgcom24 : Proteste Hong Kong, leader attivisti si dichiarerà colpevole al processo #hongkong - joshuawongcf : Intervista a Joshua Wong: Hong Kong e democrazia - alphacentauriii : RT @MediasetTgcom24: Proteste Hong Kong, leader attivisti si dichiarerà colpevole al processo #hongkong - robba07 : RT @fradicioni: #BREAKING: Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam rimarranno in custodia preventiva fino a sentenza 2 dicembre. Gli attivisti d… -

ANSA Nuova Europa

Market benchmarks in Shanghai, Seoul and Sydney rose while Hong Kong retreated. Japanese markets were closed for a holiday. Investors looked ahead to U.S. economic growth data due out Wednesday after ...Il dissidente per la democrazia a Hong Kong, Joshua Wong, ha annunciato che si dichiarerà colpevole all'apertura del processo per il suo coinvolgimento nelle proteste dello scorso anno, aggiungendo ...