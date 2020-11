Gli chiedono di Massimo Boldi e insulta la Lombardia: l'ultima pagliacciata di Toninelli (Di lunedì 23 novembre 2020) Siamo a Omnibus, su La7, dove chiedono al grillino Danilo Toninelli un commento sullo spot proposto da regione Lombardia con Massimo Boldi per sensibilizzare sul coronavirus. E l'ex ministro che fa? Risponde su altro, attaccando come un disco rotto la Lombardia e i suoi governanti. "Quello di Massimo Boldi è uno spot, in quanto tale lascia il tempo che prova. A me interessa come stanno le economie e le imprese: il Covid ha inciso tantissimo in Lombardia rispetto anche ad altre regioni. Questo ha fatto chiudere di più e ha messo più in difficoltà l'economia. Diciamolo, senza nessuna nota polemica, ma la sanità in Lombardia è debole e non ha tutelato le tante richieste di aiuto. Questo ha portato a tante chiusure", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Siamo a Omnibus, su La7, doveal grillino Daniloun commento sullo spot proposto da regioneconper sensibilizzare sul coronavirus. E l'ex ministro che fa? Risponde su altro, attaccando come un disco rotto lae i suoi governanti. "Quello diè uno spot, in quanto tale lascia il tempo che prova. A me interessa come stanno le economie e le imprese: il Covid ha inciso tantissimo inrispetto anche ad altre regioni. Questo ha fatto chiudere di più e ha messo più in difficoltà l'economia. Diciamolo, senza nessuna nota polemica, ma la sanità inè debole e non ha tutelato le tante richieste di aiuto. Questo ha portato a tante chiusure", ...

