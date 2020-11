Gli allevatori di visoni contro Speranza: "Distruggono un'attività che va avanti da decenni per pochi casi positivi" (Di lunedì 23 novembre 2020) L'ordinanza del ministro: "Stop agli allevamenti per tre mesi". Un titolare nel cremonese: "Fateci portare a termine il ciclo di raccolta delle pelli. Ma temiamo abbiano già deciso di incenerire tutto" Leggi su repubblica (Di lunedì 23 novembre 2020) L'ordinanza del ministro: "Stop agli allevamenti per tre mesi". Un titolare nel cremonese: "Fateci portare a termine il ciclo di raccolta delle pelli. Ma temiamo abbiano già deciso di incenerire tutto"

cronaca_news : Gli allevatori di visoni contro Speranza: 'Distruggono un'attività che va avanti da decenni per pochi casi positivi… - CIWF_IT : Il 10% delle scrofe italiane non sono in gabbia perché esistono allevatori virtuosi che stanno agendo per fare in m… - virgiliopaolo : @Agenzia_Ansa Immagino che gli allevatori lasceranno libere le bestiole a casa di Speranza, vero? - Politeia10 : RT @LizadiGennaro: @speranstef @GraziaGio1 Tantissime sono coccolosissime e morbidose e se non gliele fai ti seguono passo passo e ti prend… - stellenelcuore : Posso dire che queste cose mi migliorano la giornata? Da vegetariana spesso mi sono sentita dire che 'non tutti gli… -