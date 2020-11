Giornata sicurezza, Udir: intervenire su istituti scolastici a rischio, scudo penale per i presidi (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Dal 2015 il Parlamento ha stabilito che la ricorrenza della tragedia di Rivoli diventasse il giorno nazionale della memoria delle vittime dell’edilizia scolastica e di impegno per una sempre più diffusa cultura della sicurezza tra i giovani, ma anche per valorizzare le attività e le iniziative per la prevenzione dei rischi. Quest’anno gli eventi – formativi e informativi – si sono svolti con qualche ora di ritardo, per dare alle scuole modo di partecipare, anche se a distanza: la lista delle tante iniziative in programma è presente sulla pagina dedicata del sito internet del ministero dell’Istruzione. Nel frattempo crescono le possibilità che per quasi quattro milioni di alunni e studenti l’attività didattica in presenza riprenda dopo l’Epifania: in tal caso, almeno nelle scuole superiori, si tratterebbe di un’occasione d’oro per portare avanti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Dal 2015 il Parlamento ha stabilito che la ricorrenza della tragedia di Rivoli diventasse il giorno nazionale della memoria delle vittime dell’edilizia scolastica e di impegno per una sempre più diffusa cultura dellatra i giovani, ma anche per valorizzare le attività e le iniziative per la prevenzione dei rischi. Quest’anno gli eventi – formativi e informativi – si sono svolti con qualche ora di ritardo, per dare alle scuole modo di partecipare, anche se a distanza: la lista delle tante iniziative in programma è presente sulla pagina dedicata del sito internet del ministero dell’Istruzione. Nel frattempo crescono le possibilità che per quasi quattro milioni di alunni e studenti l’attività didattica in presenza riprenda dopo l’Epifania: in tal caso, almeno nelle scuole superiori, si tratterebbe di un’occasione d’oro per portare avanti ...

AzzolinaLucia : Il mio messaggio per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. - AnnaAscani : Celebriamo la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. #SiCura solo se si ha cura è il logo scelto dagli s… - GassmanGassmann : Buona giornata in sicurezza terrestri. ???? - nonsonpago1 : RT @Fabiazep: Ieri #22novembre la giornata nazionale per la #sicurezza nelle #scuole ?? nuove pagine web @MIsocialTW - divorex82 : RT @AzzolinaLucia: Il mio messaggio per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. -