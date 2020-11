Ghera | su vaccini influenza Zingaretti bluffa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Ennesimo bluff di, dietro gli annunci il nulla e poi lo scaricabarile delle responsabilita’, come con il caso mascherine, con l’amministrazione di sinistra del Lazio che accusa con un atto tardivo l’azienda produttrice di non aver rispettato i tempi di consegna.” “Intanto migliaia di anziani e persone particolarmente vulnerabili sono lasciate esposte al rischio di contrarre il virusle, cosi’ come il personale sanitario gia’ fortemente colpito dal Covid19.” “Sconcerta il muro di silenzio opposto alle tre interrogazioni gia’ presentate (29 settembre, 20 ottobre, 20 novembre) per chiedere ragione di questo ritardo”. Cosi’, in comunicato, Fabrizio, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio. “Presidente ed Assessore alla Sanita’ riferiscano in Consiglio Regionale su quali provvedimenti intendono prendere- ...