Future USA, positivi aspettando Wall Street (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i Future sugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi, anche se il numero di nuovi casi di coronavirus Covid-19 continua a salire negli Stati Uniti. A sostenere il sentiment oggi contribuiscono le notizie sugli ultimi sviluppi che riguardano i vaccini anti-Covid: il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca ha reso noto che il suo vaccino ha un’efficacia media del 70% nella protezione contro il virus. Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,66% a 29.404 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,58% a 3.574 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,30% a 11.940 punti. Sul fronte macro si attende, nel pomeriggio: l’Indice CFNAI, il PMI servizi e manifatturiero. Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo isugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di, più tardi, anche se il numero di nuovi casi di coronavirus Covid-19 continua a salire negli Stati Uniti. A sostenere il sentiment oggi contribuiscono le notizie sugli ultimi sviluppi che riguardano i vaccini anti-Covid: il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca ha reso noto che il suo vaccino ha un’efficacia media del 70% nella protezione contro il virus. Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,66% a 29.404 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,58% a 3.574 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,30% a 11.940 punti. Sul fronte macro si attende, nel pomeriggio: l’Indice CFNAI, il PMI servizi e manifatturiero.

Osserv_Impresa : Borse, ottimismo dei future sui listini europei. Tokyo chiusa per festività: I listini mondiali sono reduci da tre… - fisco24_info : Borse, ottimismo dei future sui listini europei. Tokyo chiusa per festività: I listini mondiali sono reduci da tre… - ArghennonAkron : RT @Ammdegiorgi: Sabato scorso sono stato intervistato da @formichenews sul tema del recente 'accordo raggiunto nel conflitto tra #Armenia… - MaurizioAsprino : RT @Geopoliticainfo: ???I prezzi del #petrolio aprono in calo, nonostante i buoni dati di ieri sulle scorte settimanali Usa. Pesa l'impatto… - V94Valerio : @celidet_ @airplaneoversea @anarchogothfem In breve abbiamo privilegiato le generazioni passate a discapito di quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA, positivi aspettando Wall Street Il Messaggero 1.6 16v N-Tec eco Gpl

Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annunci alVolante e i suoi partner a contattarti via mail o telefono per rispondere ai tuoi quesiti sull’auto di tuo interesse o per finalità ...

Borsa: Europa resiste con futures Usa, Milano prima (+0,6%)

(ANSA) – MILANO, 23 NOV – Listini di Borsa europei positivi nonostante il quadro critico sul fronte della Pandemia. A sostenerli la fiducia dei manager scesa meno delle stime in Germania, Francia, Reg ...

Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annunci alVolante e i suoi partner a contattarti via mail o telefono per rispondere ai tuoi quesiti sull’auto di tuo interesse o per finalità ...(ANSA) – MILANO, 23 NOV – Listini di Borsa europei positivi nonostante il quadro critico sul fronte della Pandemia. A sostenerli la fiducia dei manager scesa meno delle stime in Germania, Francia, Reg ...