Emily in Paris | la protagonista di un dramedy romantico | è una di noi

E' la miniserie del momento. Emily in Paris sbanca su Netflix. Le storie parigine della social media manager di Chicago coinvolgono tutti Perchè il dramedy romantico Emily in Paris piace? Innanzitutto la serie ha lo stesso regista di Sex and the City e Younger. La serie segue Lily Collins nei panni della venticinquenne Emily Cooper, un'ambiziosa direttrice marketing di Chicago che ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi, dove la sua azienda ha acquisito una compagnia di lusso francese e dove ora deve occuparsi di rinnovarne la strategia sui social media. La nuova vita di Emily nella Ville Lumière è ricca di avventure ad alto tasso alcolico e sfide sorprendenti mentre è impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi ...

NetflixIT : Un po’ di notizie belle che potreste esservi persi ma che vi ricordiamo molto volentieri. In produzione ?? The Umbr… - ginny_skywalker : le icon di emily in paris sono bellissime ma ho paura siano anche intimidating se le metto - NYyorkerInside : RT @vogue_italia: Sì, è proprio lei. La splendida Camille di Emily in Paris ?? ?? - labimbadiian : @mcuheartx Ho finito Emily in Paris e devo iniziare la mini serie Qualcuno deve morire - vogue_italia : Sì, è proprio lei. La splendida Camille di Emily in Paris ?? ?? -