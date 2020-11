Dayane Mello vorrebbe più silenzio di notte, la replica di Tommaso: “Ma la stanza blu deve tenere alto lo share” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dayane Mello ce l’ha con la stanza blu per il troppo chiasso fatto dai concorrenti del Grande Fratello Vip 5, tra cui Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La modella brasiliana ha sollevato la questione a cena, in presenza degli altri inquilini, beccandosi una risposta da Oscar da parte di Tommaso. Zorzi risponde a Dayane La prima a parlare è Dayane: “Preghiamo la stanza blu di non urlare fino alle cinque del mattino“. Subito le risponde Stefania, che da quasi due mesi dorme sempre nella stanza blu: “Io stavolta non c’entro niente“. Poi, implacabile, arriva la replica di Tommy: “La stanza blu deve tenere alto lo share, amore“, con successiva risata ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020)ce l’ha con lablu per il troppo chiasso fatto dai concorrenti del Grande Fratello Vip 5, tra cuiZorzi e Francesco Oppini. La modella brasiliana ha sollevato la questione a cena, in presenza degli altri inquilini, beccandosi una risposta da Oscar da parte di. Zorzi risponde aLa prima a parlare è: “Preghiamo lablu di non urlare fino alle cinque del mattino“. Subito le risponde Stefania, che da quasi due mesi dorme sempre nellablu: “Io stavolta non c’entro niente“. Poi, implacabile, arriva ladi Tommy: “Lablulo share, amore“, con successiva risata ...

