Covid, Napoli è la seconda provincia con il maggior numero decessi tra i contagiati sul luogo di lavoro (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Inail ha pubblicato un rapporto nel quale dichiara che i contagiati da Covid-19 sul luogo di lavoro fino al 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% di tutte le denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei contagi nazionali. “Dopo il rallentamento post lockdown – si legge nel rapporto –, il mese di ottobre, con 12mila casi in più, conferma la recrudescenza delle infezioni di origine professionale già rilevata in settembre. I casi mortali sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre”. Tra i settori maggiormente colpiti c’è quello della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) con il 69,8% delle denunce. Più della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Inail ha pubblicato un rapporto nel quale dichiara che ida-19 suldifino al 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% di tutte le denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei contagi nazionali. “Dopo il rallentamento post lockdown – si legge nel rapporto –, il mese di ottobre, con 12mila casi in più, conferma la recrudescenza delle infezioni di origine professionale già rilevata in settembre. I casi mortali sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre”. Tra i settorimente colpiti c’è quello della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) con il 69,8% delle denunce. Più della ...

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - andrelettrico : Covid a Napoli, corteo in zona rossa: il giallo della protesta convocata sui social - inarteziogio : RT @rep_napoli: Covid: morto il sindaco di Melito, Antonio Amente [aggiornamento delle 12:40] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, tre contagi in una casa di cura a Sorrento: incubo focolaio, via ai tamponi Il Mattino Commissione speciale per la “Terra dei Fuochi” non confermata in Campania

per quanto riguarda la citta’ di NAPOLI, il Cardarelli e il Cotugno”. E’ stato rilevato, nel corso della riunione, come il sistema sanitario regionale, nonostante l’emergenza Covid, “continui ad ...

Due spacciatori denunciati a Cava de’ Tirreni, bloccati mentre cedevano crack

Nella scorsa notte gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Volanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani “pusher”, R.A. di ...

per quanto riguarda la citta’ di NAPOLI, il Cardarelli e il Cotugno”. E’ stato rilevato, nel corso della riunione, come il sistema sanitario regionale, nonostante l’emergenza Covid, “continui ad ...Nella scorsa notte gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Volanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani “pusher”, R.A. di ...