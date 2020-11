Covid, i pazienti sintomatici sono più contagiosi nei primi cinque giorni. E dopo il nono non infettano più (Di lunedì 23 novembre 2020) I pazienti Covid-19 sono molto più contagiosi nei primi cinque giorni di sintomi , mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il nono . Lo afferma uno studio britannico pubblicato su Lancet ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) I-19molto piùneidi sintomi , mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il. Lo afferma uno studio britannico pubblicato su Lancet ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid pazienti Trapianti: per il covid pazienti tre volte più a rischio del resto della popolazione La Stampa In Puglia attivati 7 Covid hotel: 217 posti letto per chi non può affrontare in casa l'isolamento

Puglia, le strutture alberghiere che hanno accettato di destinare le loro camere per ospitare pazienti Covid dimessi dagli ospedali perché ormai asintomatici ma ancora positivi. Complessivamente i pos ...

Coronavirurs Liguria, il bollettino del 23 novembre

La Spezia, 23 novemrbe 2020 - Sono 285 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Liguria nella ultime 24 ore su 2.831 tamponi effettuati. Sono 20 i decessi registrati dall'ultimo report, pers ...

