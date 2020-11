Covid-19 | da PoliMi un motore di ricerca che svela mutazioni virus

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dall'inizio del 2020, i laboratori di tutto il mondo sequenziano materiale genetico che deriva dai tamponi positivi di persone affette da-19 e depositano poi le sequenze virali in tre principali banche dati: GenBank, COG-UK e GISAID. Per muoversi agilmente in questa enorme mole di dati e "surfare" alladi connessioni utili alla comprensione del, il gruppo didel Politecnico di Milano guidato dal Prof. Stefano Ceri ha realizzatourf (http://gmql.eu/urf), undiche si avvale di un database centralizzato collocato al Politecnico. Il database viene aggiornato periodicamente e ad oggi contiene 200.516 sequenze di SARS-CoV-2, ilresponsabile della pandemia, e 33.256 sequenze di altre ...