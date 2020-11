Convocati Real Madrid: la decisione su Benzema per la gara con l’Inter (Di martedì 24 novembre 2020) Mercoledì sera il Real Madrid di Zidane sarà di scena a San Siro per la gara di Champions League contro l’Inter. Ecco la decisione su Benzema Zinedine Zidane ha diramato la lista dei Convocati per la gara di mercoledì in Champions League contro l’Inter. Sciolto il dubbio su Karim Benzema: l’attaccante francese, in dubbio fino all’ultimo minuto, non parte per Milano. Ennesima assenza dunque per i Blancos dopo l’infortunio di Sergio Ramos: perdite importanti trattandosi di calciatori che hanno fatto la storia recente del club a suon di vittorie. ?? ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @Inter es!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/daDjy6gftX — Real Madrid C.F. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Mercoledì sera ildi Zidane sarà di scena a San Siro per ladi Champions League contro. Ecco lasuZinedine Zidane ha diramato la lista deiper ladi mercoledì in Champions League contro. Sciolto il dubbio su Karim: l’attaccante francese, in dubbio fino all’ultimo minuto, non parte per Milano. Ennesima assenza dunque per i Blancos dopo l’infortunio di Sergio Ramos: perdite importanti trattandosi di calciatori che hanno fatto la storia recente del club a suon di vittorie. ?? ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @Inter es!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/daDjy6gftX —C.F. ...

