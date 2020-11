Cisco è da acquistare o vendere a dicembre?

Leggi su invezz

(Di lunedì 23 novembre 2020) Le azioni(NASDAQ: CSCO) sono aumentate da 35,15$ a 42$ negli ultimi venti giorni, ma questa società è ancora sottovalutata rispetto al mercato. RBC Capital Markets e Credit Suisse hanno alzato il target di prezzo per le azionidopo che la società ha registrato risultati migliori del previsto nel primo trimestre. Analisi fondamentale: le azionisono ancora sottovalutate rispetto al mercatoSystems, Inc. è una tecnologia multinazionale americana che sviluppa hardware di rete, software, apparecchiature di telecomunicazione e altri prodotti ad alta tecnologia. L’azienda è classificata dalla rivista Fortune al numero quattro delle 100 migliori aziende per cui lavorare nel 2020. Le azionisono ancora sottovalutate rispetto al mercato e questa è una delle società a cui ...