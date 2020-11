Cashback e app Io: come ottenere i 3.450 euro di rimborsi (Di lunedì 23 novembre 2020) L'ultima novità è il Cashback di Natale, riservato a chi fa acquisti tracciabili fino a 1.500 euro in dicembre. La cifra si somma ai due bonus già previsti Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) L'ultima novità è ildi Natale, riservato a chi fa acquisti tracciabili fino a 1.500in dicembre. La cifra si somma ai due bonus già previsti

interrisnews : Per incentivare i consumi festivi, il Governo sta pensando a una nuova misura: un rimborso del 10% sulle spese effe… - arcocielo : RT @greenMe_it: #Bonus #cashback di #Natale! Salvo cambiamenti dell’ultim’ora dal 1° dicembre partirà il Bonus per gli acquisti con carte e… - greenMe_it : #Bonus #cashback di #Natale! Salvo cambiamenti dell’ultim’ora dal 1° dicembre partirà il Bonus per gli acquisti con… - cobvin : @IOitaliait Poiché uso app conosco la sezione e anche sito web ma non trovate risposte. Volevo sapere come inserire… - Cazzola123 : Cashback e app Io: come ottenere i 3.450 euro di rimborsi dal governo -