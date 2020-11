Calciomercato, Real Madrid: Isco chiede la cessione a gennaio (Di lunedì 23 novembre 2020) Colpo di scena in casa Real Madrid, stando almeno a quanto riportato da “As”. Isco infatti avrebbe chiesto di essere ceduto a gennaio, una richiesta che è stata avanzata dal padre del giocatore alla dirigenza dei Blancos che a sua volta si sarebbe trovata spiazzata e sorpresa. In estate infatti Isco aveva fortemente cercato il rilancio con la maglia del Real, che a sua volta proprio per questo motivo aveva frenato per il rinnovo di Modric. Non resta che capire se ci sono squadre interessate e pronte a soddisfare le richieste delle Merengues (65-70 milioni di euro). E’ noto l’apprezzamento per Isco da parte di Lopetegui, ma il Siviglia non può arrivare a cifre simili. Sempre secondo “As” il Real starebbe aspettando le mosse di qualche club di Premier ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Colpo di scena in casa, stando almeno a quanto riportato da “As”.infatti avrebbe chiesto di essere ceduto a, una richiesta che è stata avanzata dal padre del giocatore alla dirigenza dei Blancos che a sua volta si sarebbe trovata spiazzata e sorpresa. In estate infattiaveva fortemente cercato il rilancio con la maglia del, che a sua volta proprio per questo motivo aveva frenato per il rinnovo di Modric. Non resta che capire se ci sono squadre interessate e pronte a soddisfare le richieste delle Merengues (65-70 milioni di euro). E’ noto l’apprezzamento perda parte di Lopetegui, ma il Siviglia non può arrivare a cifre simili. Sempre secondo “As” ilstarebbe aspettando le mosse di qualche club di Premier ...

