Cagliari, Godin salta Verona e Spezia: Nandez può tornare in Coppa Italia (Di lunedì 23 novembre 2020) Hellas Verona e Spezia. Per almeno altre due gare il Cagliari dovrà fare a meno di Diego Godin, risultato positivo al test del Covid dopo gli impegni con la Nazionale uruguaiana. L’esperto difensore dovrà verificare la possibile uscita dal Coronavirus non prima di lunedì prossimo: un blocco che non gli permetterà di scendere in campo mercoledì nella gara del quarto turno di Coppa Italia contro il Verona e domenica prossima nella sfida di campionato contro lo Spezia. Differente, invece, la situazione di Nahitan Nandez. Dopo aver saltato la Juventus in via precauzionale, il centrocampista è pronto per tornare nello scacchiere di Di Francesco. Tampone dopo tampone Nandez viene monitorato ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Hellas. Per almeno altre due gare ildovrà fare a meno di Diego, risultato positivo al test del Covid dopo gli impegni con la Nazionale uruguaiana. L’esperto difensore dovrà verificare la possibile uscita dal Coronavirus non prima di lunedì prossimo: un blocco che non gli permetterà di scendere in campo mercoledì nella gara del quarto turno dicontro ile domenica prossima nella sfida di campionato contro lo. Differente, invece, la situazione di Nahitan. Dopo averto la Juventus in via precauzionale, il centrocampista è pronto pernello scacchiere di Di Francesco. Tampone dopo tamponeviene monitorato ...

I rossoneri ancora una volta trascinati da Ibrahimovic, che si infortuna nel finale, passano in casa del Napoli. Fiorentina, Torino e Crotone in crisi Il CAGLIARI. I rossoblù possono giocarsi ampiamen ...

Cagliari, Godin: “Potrei aver contratto il virus in Colombia, ma la foto senza mascherina non c’entra”

Il difensore del Cagliari Diego Godin ha ricostruito i suoi ultimi giorni, ipotizzando come e dove ha contratto il Covid-19.

